В Чувашии – всплеск заболеваемости ОРВИ

Чебоксары, , 16:07 — REGNUM В Чувашии пошла в рост заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю — рост на 21%. При этом в целом заболеваемость ниже эпидпорога, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Чувашии.

В Чувашии с 18 по 24 января заболели гриппом и ОРВИ 5 256 человек, показатель заболеваемости составил 426,9 на 100 тыс. населения. Из них 68,8% заболевших — дети. По сравнению с предыдущей неделей (с 11 по 17 января) заболеваемость выросла на 21%, но была ниже среднемноголетнего уровня и порогового уровня на 10,9% и 54,7% соответственно.

За неделю госпитализированы 158 больных (на предыдущей неделе — 122), из них 135 детей (85,4%).

С начала текущего эпидсезона лабораторно обследованы 929 больных ОРВИ, возбудители заболевания определены у 282 (30,3%). Выявлены возбудители гриппа у 36 больных, из них 30 человек заболели гриппом А/H3N2, шесть — А/H1N1/2009.

По оперативной информации, за неделю зарегистрировано 149 случаев внебольничной пневмонии, показатель заболеваемости составил 12,1 на 100 тысяч населения, что ниже аналогичного прошлогоднего периода на 31,2%. Среди заболевших — 70 детей до 17 лет (46,9%). Госпитализированы 133 человека.

По состоянию на 25 января, приостановлен учебный процесс в двух классах двух школ Новочебоксарска (52 ученика) и трёх классах шумерлинской школы (83 ученика).

Ранее в минздраве Чувашии отмечали, что в 15 инфекционных стационарах сформирован коечный фонд, в случае резкого эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ могут быть развернуты дополнительные койки. В рамках национального календаря профилактических прививок иммунопрофилактикой против гриппа охвачено в Чувашии 43,75% жителей, или почти 540 тыс. человек.