Пенсионерка скончалась после укола в поликлинике в Саратове

Саратов, , 15:53 — REGNUM В Саратове умерла пациентка поликлиники. Спасти женщину врачам, несмотря на предпринятые усилия не удалось. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного правления СРК, трагедия разыгралась днём 29 января.

Читайте также: ЧП в больнице Саратова: выпавший из окна палаты пациент разбился насмерть

Как выяснилось, в одной из поликлиник Ленинского района города 67-летней женщине медработник сделал инъекцию. После этого состояние здоровья пациентки резко ухудшилось и, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась.

Следователи уже осмотрели место происшествия, ведётся опрос персонала медицинского учреждения, изымается медицинская документация. Дознавателям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и точную причину смерти женщины.

Также в сюжете: «Лишали пищи, медикаментов и сна»: ЧП в реабилитационных центрах Саратова

«По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — заявили в следственном ведомстве.

Добавим, что проверку в связи с гибелью женщины начало и министерство здравоохранения Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, трагический случай в медучреждении произошёл в январе 2019 года в Великом Новгороде. После новогодних праздников в холле городской поликлиники № 4 скончался мужчина, который пришёл на приём к лечащему врачу. У 60-летнего пациента резко ухудшилось самочувствие. Спасти мужчину не удалось.