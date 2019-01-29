Боевики ВСУ спровоцировали гибель мужчины на пункте пропуска — разведка ЛНР

Луганск, , 15:44 — REGNUM На пункте пропуска в районе населённого пункта Станица Луганская 28 января умер мужчина, заявил 29 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге.

По словам очевидцев, мужчина 1951 года рождения вместе с семьёй пытался пройти через пункт пропуска.

«Пропустив мужчину, оккупанты задержали его родных под предлогом дополнительного досмотра. В течении двух часов пограничники тянули время, вымогая взятку у родственников пенсионера», — рассказал Марочко.

Из-за сильного эмоционального потрясения у мужчины случился инфаркт, которой завершился его гибелью.

Представитель ЛНР добавил, что в январе 2019 года на этом пункте пропуска произошла уже четвёртая смерть.

Напомним, украинское правительство намеренно заставляет пенсионеров Донбасса ежемесячно пересекать линию разграничения для получения пенсии. На любые предложения о выплатах без данной процедуры Киев отвечает отказом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ООН, в 2018 году на пунктах пропуска между Украиной и Донбассом скончались 50 человек. Причиной стали как проблемы со здоровьем, так и обстрелы.

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