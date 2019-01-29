Число жертв взрыва трубопровода в Мексике возросло до 115

Мехико, , 16:38 — REGNUM 28 января, во время утренней пресс-конференции президента Андреса Лопеса Обрадора, министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер сообщил, что за последние двое суток скончался еще один пострадавший в результате взрыва на нефтепроводе в штате Идальго. Таким образом, на данный момент общее число погибших в результате трагедии составляет 115 человек.

Также министр упомянул, что количество раненых составляет 32 человека. Как сообщило аргентинское агентство Infobae, 22 из них размещены в поликлиниках столицы, 4 — в штате Мехико, 3 — в штате Идальго, где и произошла катастрофа, а ещё трое проходят лечение в Галвестоне в США.

Врачи пока не делают никаких прогнозов по состоянию здоровья пострадавших, поскольку половина из них ещё находится на интенсивном лечении.

Министр также сообщил, что на выходных он посетил Национальный институт реабилитации, где находятся 8 пострадавших, и заверил, что все они пришли в сознание.