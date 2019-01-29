Лента.ру изобличена в плагиате: жулики о жуликах

Москва, , 15:31 — REGNUM Для того чтобы плагиат стал цитированием, пусть даже и некорректным, нужно хотя бы раз сослаться на первоисточник. Сбросили мне тут коллеги ссылку. Читаю: «Лента.ру» продолжает цикл публикаций о гениальных аферистах Советского Союза…» (точная ссылка: https://lenta.ru/articles/2019/01/27/aferist/)

Увы, реалии нашей истории XX века являли нам немало примеров подобных судеб. Иногда даже гораздо более интересных. С делом Ивана Амозова я работал в архиве псковского Управления ФСБ. Прочитал полтысячи страниц, написанных весьма неразборчивым почерком. Написал по документам, находящимся там, несколько статей:

Ковалев Б. Многоликий Амозов // Новая новгородская газета. 2015. 28 октября;

Ковалев Б. Н. Иван Амозов от советского функционера до священника-коллаборациониста // Вестник Новгородского государственного университета. 2015 № 90.

Были и другие публикации. Но никаких ссылок на это в статье «Волк в черной рясе» я не увидел. Хотя саму фактуру и узнал.

Кстати, что касается визуальных материалов, то источник всегда указывается, правда, вторичный. Фотография из коллаборационистской газеты «За родину» указана как полученная из «Новой новгородской газеты», фотография из уголовного дела — Pechori.ru.

Не только у чекиста должны быть «чистые руки». Это должно относиться и к профессии журналиста. В противном случае ее всё чаще будут называть «вторая древнейшая».

Доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев