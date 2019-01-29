В Буркина-Фасо террористы убили 10 человек

Уагадугу, , 15:27 — REGNUM 10 человек были убиты в результате террористической атаки, произошедшей в деревне Сикире, провинция Сум, Буркина-Фасо. Об этом сообщили представители местной полиции.

По словам свидетелей инцидента, террористы перемещались на мотоциклах. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, нападение произошло утром 27 января.

Более 20 вооруженных лиц стреляли по местным жителям Сикире. Глава этой деревни сообщил, что нападавшие кружили вокруг деревни, стреляя из автоматов по мирным гражданам.

Кроме того, лица, совершившие нападение, подожгли местные магазины и другие заведения в этом районе.

В этой же провинции Сум в Буркина-Фасо 10 января было совершено еще одно террористическое нападение, в ходе которого погибло 12 человек.