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Столкновение грузовика и автобуса в Тюменской области: 16 пострадавших

Происшествия

С серьёзной травмой в медицинское учреждение попал один человек

Тобольск, Тюменская область, 29 января 2019, 15:24 — REGNUM  В Тюменской области, под Тобольском вечером 28 января 2019 года произошло столкновение грузовика с автобусом, перевозившим сотрудников одного из предприятий. Пострадали 16 человек, госпитализирован один, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Как поясняют в УМВД по Тюменской области, водитель автобуса Higer объезжал большегруз, который на тот момент вытаскивали из кювета. Автобус неминуемо попал на встречную полосу, где лоб в лоб с грузовиком MAN.

В автобусе ехали работники одного из тобольских предприятий в возрасте от 19 до 38 лет. С закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован один человек. Ушибами и ссадинами отделались 15 работников, которые сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Проводится проверка обстоятельств ДТП. На данный момент известно, что водитель грузовика MAN ранее был лишён права управления транспортом, а в грузовике не работал тахограф.

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Дорожно-транспортные происшествия
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