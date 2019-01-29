В городе Юмби в ДР Конго в ходе этнических столкновений погибло 900 человек

Киншаса, , 16:01 — REGNUM В городе Юмби, провинция Май-Ндомбе, ДРК (Демократическая Республика Конго) произошли крупные межэтнические столкновения, в ходе которых за несколько дней погибло более 900 человек.

Представители ООН (Организация Объединенных Наций) сообщили, что в данной местности было обнаружено более 50 массовых захоронений. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данные могилы были выкопаны местными гражданскими организациями.

По словам Патиента Лигоди, журналиста новостного агентства RFI Kiswahili, побывавшему на месте событий, ситуация в городе Юмби остается нестабильной, многие местные жители продолжают оставлять свои дома, поджигая при этом свои жилища.

Вооруженные силы ДРК организовали патруль в районе города Юмби и призывают граждан, покинувших свои прежние места жительства, вернуться, однако есть вероятность возникновения новых столкновений.

Юмби — один из регионов страны, не принявших участие в президентских выборах 30 декабря в связи с ситуацией в городе.