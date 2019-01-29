Самолет, летевший из Петербурга в Анталию, сел в Сочи из-за дебошира

Сочи, Краснодарский край, , 15:03 — REGNUM Пассажирский рейс авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи днем 29 января.

Посадку рейс FV5863 Санкт-Петербург — Анталья совершил около 13:30. Причиной вынужденной посадки, как сообщил телеканал 360°, стало «деструктивное поведение одного из пассажиров».

По предварительным данным, мужчина неадекватно вел себя, провоцировал драку, угрожал бортпроводникам. По некоторым данным, пострадала стюардесса. В аэропорту Сочи дебошира передали полиции.

Как сообщили ИА REGNUM в группе информации и общественных связей УТ МВД России по ЮФО, информация по данному инциденту уточняется.