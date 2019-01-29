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«Дурь российских дебоширов»: пассажирка о ЧП в самолете, севшем в Сочи

Происшествия

По предварительным данным, произошло нападение на стюардессу

«Дурь российских дебоширов»: пассажирка о ЧП в самолете, севшем в Сочи
Иллюстрация: Instagram.com/karasevamua/
ЧП на борту самолета

Санкт-Петербург, 29 января 2019, 15:01 — REGNUM  Одна из пассажирок самолета, совершавшего рейс Санкт-Петербург — Анталья, сообщила об экстренной посадке самолета в аэропорту Сочи днем 29 января.

«Неожиданно для себя летели в Турцию, а сели в Сочи. Неуёмна сила и дурь российских дебоширов», — пишет петербурженка Мила Карасева на своей странице в соцсети.

«Гражданин, выпив много алкоголя, учинил пьяный дебош, избив бортпроводницу. Командир судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту города Сочи. В настоящий момент следователи берут показания у бортового персонала», — пояснила ситуацию Карасева.

Она выложила фотографию, на которой видно, что дверь в пилотскую кабину открыта, в кабине склонился член экипажа, а рядом с кабиной стоит мужчина.

По данным СМИ, самолет произвел вынужденную посадку в Сочи из-за противоправных действий пассажира по отношению к стюардессе. Ей понадобилась медицинская помощь.

Читайте развитие сюжета: Самолет, летевший из Петербурга в Анталию, сел в Сочи из-за дебошира

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