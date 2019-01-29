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Вспышка холеры в Уганде: два человека погибли

Происшествия

Органы здравоохранения пытаются остановить заболевание, разразившееся в трущобах столицы Уганды Кампалы

Кампала, 29 января 2019, 14:55 — REGNUM  Вспышка холеры унесла жизни двух человек в перенаселенных трущобах столицы Уганды Кампалы. Об этом сообщает во вторник, 29 января, The Guardian Africa со ссылкой на свои источники.

Так, в минувшие выходные министерство здравоохранения страны подтвердило информацию о 43 заболевших, 2 случая закончились летальным исходом.

«Холера убивает человека за несколько часов. Люди должны быть бдительными и сообщать о возможных случаях заболевания в ближайший медицинский центр», — рассказывает министр первичной медицинской помощи Джойс Морику Кадусу.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Уганды зафиксирована вспышка холеры

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Холера
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