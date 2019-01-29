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В Самарии задержан израильтянин, напавший на палестинцев

Происшествия

Суд продлил арест подозреваемого для дальнейшего выяснения обстоятельств дела

Иерусалим, 29 января 2019, 14:41 — REGNUM  Израильский суд продлил на трое суток содержание под стражей Йосефа Нахмана Меира, подозреваемого в нападении на палестинцев. Об это сообщает израильское информационное агентство ynet.

Согласно материалам следствия, подозреваемый вступил в конфликт с двумя палестинцами недалеко от арабской деревни Дейт-Истиа. В ходе спора Меир напал на жителей деревни с топором, нанеся им увечья. На место происшествия была вызвана скорая помощь, а также патруль Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). Подозреваемый попытался оказать сопротивление военным, называя их «нацистами» и угрожая им.

Израильтянину инкриминируют нанесение телесных повреждений, незаконное хранение ножа и кастета, а также сопротивление сотрудникам государственных органов.

Однако сторона защиты настаивает на том, что полиция пытается «цинично использовать суд».

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Зарубежная хроника
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