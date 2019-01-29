В Самарии задержан израильтянин, напавший на палестинцев

Иерусалим, , 14:41 — REGNUM Израильский суд продлил на трое суток содержание под стражей Йосефа Нахмана Меира, подозреваемого в нападении на палестинцев. Об это сообщает израильское информационное агентство ynet.

Согласно материалам следствия, подозреваемый вступил в конфликт с двумя палестинцами недалеко от арабской деревни Дейт-Истиа. В ходе спора Меир напал на жителей деревни с топором, нанеся им увечья. На место происшествия была вызвана скорая помощь, а также патруль Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ). Подозреваемый попытался оказать сопротивление военным, называя их «нацистами» и угрожая им.

Израильтянину инкриминируют нанесение телесных повреждений, незаконное хранение ножа и кастета, а также сопротивление сотрудникам государственных органов.

Однако сторона защиты настаивает на том, что полиция пытается «цинично использовать суд».