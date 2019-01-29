С калужского поля угнали на Северный Кавказ два экскаватора-погрузчика

Калуга, , 14:25 — REGNUM 54-летний житель Ставропольского края и 29-летний житель Карачаево-Черкессии приговорены калужским судом по совокупности к 11 годам лишения свободы за воровство двух экскаваторов, сообщила 29 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

В сентябре 2016 года подсудимые угнали с поля по соседству с селом Кременское Медынского района Калужской области два экскаватора-погрузчика марки «JCB». Затем украденные экскаваторы были перевезены на автомашине с тралом в Ингушетию и в Чечню. Подсудимыми был причинен ущерб владельцам импортной спецтехники на сумму 3 млн и 2 млн 900 тыс. рублей.

Калужский суд признал подсудимых виновными и назначил наказание жителю Ставропольского края в виде семи лет лишения свободы, а жителю Карачаево-Черкесской республики в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года бывший начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области был осужден за хищение экскаватора-погрузчика, стоимостью 1 млн рублей. Ранее эта техника проходила по уголовному делу за вымогательство. Украденный полицейским экскаватор был возвращен владельцу.

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