Пожар унёс жизни двух девочек в Приангарье

Иркутск, , 14:11 — REGNUM В садоводстве «Сельстрой» Иркутской области сегодня утром, 29 января, произошла трагедия. Из-за пожара, возникшего в доме, погибли две девочки 13 и 14 лет. Подробности сообщает региональное СУ СК РФ.

Предварительно установлено, что одна из погибших впоследствии сестёр самостоятельно позвонила в службу спасения и вызвала пожарных. Но когда сотрудники МЧС прибыли на место ЧП, дом был уже полностью охвачен огнем, спасти детей не удалось.

По данным следствия, в момент возгорания помимо сестёр в доме находился сожитель их матери.

«По какой причине мужчина не предпринял мер по спасению детей, установит следствие. У следователей СКР имеется информация, что в прошлом году в доме была произведена замена электропроводки, а также установлен противопожарный датчик. Что стало причиной возгорания — покажет экспертиза», — поясняют в СКР.

Доследственная проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Примечательно, что в официальном сообщении ГУ МЧС по Иркутской области о погибших на этом пожаре не сообщается. Говорится только о том. когда поступило сообщение о бедствии (08:33 местного времени), когда пожар был локализован (08:53 местного времени) и ликвидирован (09:03).