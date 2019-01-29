Калужанка подозревается в даче взятки за фиктивную регистрацию иностранцев

Калуга, , 13:47 — REGNUM Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Боровского района. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки в значительном размере». Об этом 29 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Софья Шестакова.

По её словам, в отношении подозреваемой — бывшей гражданки Молдавии, а ныне гражданки РФ, участковым уполномоченным полиции была начата проверка по факту фиктивной регистрации в ее квартире в Балабанове 14 граждан Молдавии. 28 января женщина попыталась решить вопрос о прекращении проверки и, находясь в служебном автомобиле участкового, передала ему взятку в рублях и евро на общую сумму 47 тысяч рублей. О поступившем коррупционном предложении полицейский уведомил свое руководство, и передача денег происходила под оперативным контролем.

«В настоящее время следователи собирают доказательства по данному уголовному делу, расследование продолжается. На время следствия женщина будет находиться под подпиской о невыезде», — сказала Софья Шестакова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Калужскую область захлестнула волна фиктивной регистрации иностранных граждан, на которой пытаются нажиться жители региона. Так, в Обнинске силовики обнаружили девять так называемых «резиновых» квартир, где фиктивно зарегистрированы 552 иностранных гражданина, но решения об аннулировании фиктивных регистраций своевременно не принимались. Между тем, анализ в Калужской области показал, что из 7810 проверенных иностранных граждан и лиц без гражданства, 3084 находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания и осуществляли незаконную трудовую деятельность.