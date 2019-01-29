Жители Калужской области, прикинувшись инвалидами, получили миллион рублей

Калуга, , 13:28 — REGNUM Два уголовных дела по фактам мошеннических действий со стороны местных жителей при назначении и выплате пенсий по инвалидности направлены в суд прокуратурой Ульяновского района Калужской области, сообщила 29 января корреспонденту И ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Как пояснили в прокуратуре, право на получение пенсий по инвалидности имеют лица, прошедшие медико-социальную экспертизу и имеющие соответствующие заболевания. Расследованием установлено, что два жителя Ульяновского района таких заболеваний не имели, однако предоставили в отдел Пенсионного фонда России в Ульяновском районе заведомо подложные документы о состоянии своего здоровья. В результате преступных действий, с 2012 года граждане незаконно получили денежные средства в сумме порядка 500 тыс. рублей каждый.

23 октября 2018 следователями следственного отдела МО МВД России «Козельский» возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей Республики Крым, являющиеся членами правления КПК «Народные Финансы», и жительница Калуги, работавшая менеджером в данном кооперативе, в период с 1 апреля .2016 по 29 августа 2017 похитили более 22 млн рублей, принадлежащие 74 жителям Калужской области. Расследование по данному уголовному делу проводилось следственной частью следственного управления УМВД России по Калужской области.