Житель ульяновского села осуждён за попытку убийства семьи

Ульяновск, , 13:24 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области завершились судебные разбирательства по факту покушения на убийство одной семьи. 35-летний сельчанин признан виновным в попытке расправиться с четырьмя несостоявшимися родственниками, сообщает областная прокуратура.

Преступление было совершено осенью 2018 года на территорию домовладения в одном из сёл Барышского района. Следственное управление СКР по региону установило, что мужчина проник на территорию домовладения, где проживала его бывшая сожительница со своей семьей, и спрятался в бане.

«Вышедшего из дома отца женщины он дважды ударил сзади найденным в бане топором. Войдя в дом, не менее двух раз ударил топором спящих 20-летнего сына женщины и её 59-летнюю мать. Проснувшись и увидев злоумышленника, 38-летняя потерпевшая выбежала во двор. Она смогла вырвать топор, в это время на помощь семье поспешили соседи», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточняют, что мужчина пытался «добить бывшую гражданскую жену руками и ногами».

Четыре человека были доставлены в больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, они остались живы.

Ранее злоумышленник был судим за убийство, освобожден из мест лишения свободы в мае 2017 года. В ходе следствия он дал признательные показания, пояснив, что хотел проучить женщину за то, что она перестала с ним сожительствовать. Мужчина признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч.3 ст.30, п."а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство нескольких лиц), и приговорен к 14 годам двум месяцам колонии особого режима.