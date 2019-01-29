Около трех тысяч жителей Смоленской области остались без воды

Сафоново, Смоленская область, , 12:49 — REGNUM В результате порыва на водопроводе холодного водоснабжения около 3 тыс. жителей города Сафоново Смоленской области остаются без холодной и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В экстренном ведомстве отметили, что информация об аварийном отключении холодного и горячего водоснабжения в одном из микрорайонов города поступила на пульт дежурного утром 29 января.

«В зоне отключения находятся 19 жилых домов различной этажности с населением 2900 человек, в том числе 430 детей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в МЧС добавили, что на время проведения ремонтных работ организован подвоз воды населению.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что в Туле в результате аварии остались без водоснабжения жители более 300 домов. Причиной ЧП стало повреждение двух участков трубопровода на Медвенско-Осетровском водозаборе.

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