По факту гибели ребёнка в канализационной яме под Новгородом возбудили дело

Великий Новгород, , 12:45 — REGNUM В Новгородской области по факту гибели 8-летнего мальчика в открытой канализационной яме в посёлке Волот возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, в произошедшем следователи усмотрели признаки преступления по ч. 1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

С возбуждением уголовного дела согласилась и прокуратура региона. В пресс-службе ведомства уточнили, что тело мальчика было обнаружено в септике, заполненном сточными водами, который находится недалеко от МБУК «Волотовский межпоселенческий социально-культурный комплекс».

В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание канализационных систем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело ребёнка было найдено в канализационной яме 28 января. По предварительным данным следствия, мальчик утонул.

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