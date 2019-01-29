Движение на федеральных дорогах в Саратовской области открыто — МЧС

Саратов, , 12:36 — REGNUM Движение для всех видов транспорта по федеральным трассам в Саратовской области восстановлено. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

«29 января на всех федеральных автодорогах Саратовской области сняты временные ограничения движения для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты с помощью камер видеонаблюдения осуществляют непрерывный мониторинг состояния дорог.

В МЧС напомнили, что в ночь на 29 января на территории региона из-за мощного снегопада было нарушено транспортное сообщение с 95-ю населенными пунктами.

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