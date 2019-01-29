Сингапур обвиняет американца в краже записей тысяч ВИЧ-инфицированных

Сингапур, , 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Сингапура обвинило американца в краже записей 14 200 человек, инфицированных ВИЧ — вирусом, который вызывает СПИД, сообщает NBC.

Уточняется, что Михи Фаррера Брочез недавно выложил в открытый доступ официальные записи 5400 сингапурцев и 8800 иностранцев. Записи включали результаты тестирования на ВИЧ, имена, идентификационные номера, номера телефонов, адреса и другую медицинскую информацию.

«В то время как доступ к конфиденциальной информации был ограничен, она по-прежнему находится в распоряжении несанкционированного лица, и все еще может быть публично раскрыта в будущем, — говорится в заявлении, — мы работаем с соответствующими сторонами, чтобы сканировать интернет на предмет признаков дальнейшего раскрытия информации».

Министерство сообщило, что Брочез работал в Сингапуре в качестве лектора, прежде чем он был заключен в тюрьму за несколько преступлений, связанных с наркотиками и мошенничеством, и депортирован в прошлом году. Его партнер, возглавлявший национальное подразделение общественного здравоохранения министерства с марта 2012 года по май 2013 года, имел доступ к конфиденциальной информации, добавили в ведомстве. Партнер идентифицирован Лер Тек Сианг, сингапурский врач, которому в соответствии с законом о государственной тайне было предъявлено обвинение в том, что он не позаботился должным образом о конфиденциальной информации, касающейся ВИЧ-положительных пациентов. Обвинение находится на рассмотрении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве впервые испытают новую вакцину против ВИЧ. Тестирование начнётся уже в 2019 году.