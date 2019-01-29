Делу об изнасиловании школьницы в Чувашии мешают «кричащие заголовки»

Чебоксары, , 12:29 — REGNUM В Чувашии продолжается расследование резонансного уголовного дела, в котором 48-летнего жителя Моргаушского района обвиняют в изнасиловании падчерицы-школьницы. Следствие заявляет о том, что собраны «неопровержимые доказательства» причастности злоумышленника к изнасилованию. И обращает внимание на «ряд лиц, позиционирующих себя правозащитниками», которые дискредитируют работу следствия и «продолжают публиковать в интернете по имеющейся у них непроверенной информации в интересах и в защиту обвиняемого материалы с кричащими заголовками», сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Фигурантом уголовного дела стал 48-летний мужчина, которому инкриминируют изнасилование падчерицы. По данным следствия, преступление было совершено в Моргаушском районе в конце июня 2016 года в доме, где проживали подозреваемый и его падчерица. Девочке на тот момент было 13 лет. О происшествии правоохранительным органам стало известно в декабре 2018 года от педагогов техникума, в котором в настоящее время обучается девушка.

Следствие заявляет о том, что получены «неопровержимые доказательства» причастности мужчины к другим «аналогичным деяниям, совершенным в отношении падчерицы в период их совместного проживания».

"В частности, его вина подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, заключением судебной генетической экспертизы, из которой следует, что на изъятом с места происшествия презервативе обнаружены биологические следы как самой девочки, так и обвиняемого. После предъявления этих доказательств в ходе допроса, проведенном в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства с участием адвоката, злоумышленник признал факты вступления в половую связь с падчерицей, пояснив, что это происходило якобы с добровольного согласия», — сказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Но следствие уверено, что «имел место факт именно изнасилования», а тактика дачи показаний объясняется желанием избежать более строгого наказания.

«Следует отметить, что ряд лиц, позиционирующих себя правозащитниками, без какого-либо анализа фактов, а только лишь для пиара своей деятельности, продолжают публиковать в интернете (в социальных сетях, а также на некоторых сайтах) по имеющейся у них непроверенной информации в интересах и в защиту обвиняемого материалы с кричащими заголовками, целью которых являются очернение и дискредитация работы следствия, а также самовосхваление авторов указанных публикаций. СУ СКР по Чувашии разъясняет общественности объективно установленные данные, поскольку у правоохранительных органов нет цели ввести кого-либо в заблуждение относительно обстоятельств случившегося, а исключительно — установить объективную истину с преданием информации гласности в соответствии с законодательством России и соблюдением прав и законных интересов всех участников уголовного судопроизводства», — сказал Олег Дмитриев.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

По данным следствия, в 1999 году злоумышленник был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и освободился в 2003 году. Мать потерпевшей не проживает с семьей с 2016 года. Длительное время она находилась в розыске, в январе 2019 года ее местонахождение установлено на территории Нижегородской области. В настоящее время она лишена родительских прав.

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