Оператор телеканала Abu Dhabi TV погиб при взрыве на рынке в Йемене

Эль-Моха , Йемен, , 12:28 — REGNUM При взрыве самодельного взрывного устройства на одном из рынков в городе Эль-Моха провинции Таиз на юго-западе Йемена пострадала съёмочная группа телевидения Абу-Даби. Об этом сообщает информационное агентство WAM.

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Так, в числе погибших оказался оператор телеканала Abu Dhabi TV Зияд Аль-Шарааби. Ещё один сотрудник телеканала — корреспондент Фейсал аз-Забхани — получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на рынке в городе Эль-Моха на юго-западе Йемена прогремел вечером 28 января. В результате погибли шесть человек, ещё 20 пострадали. Установлено, что взрывное устройство было прикреплено к припаркованному мотоциклу.

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Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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