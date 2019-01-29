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Хакеры атаковали сайт «Росгеологии» после увольнения замглавы компании

Происшествия

Ведутся восстановительные работы, а также выясняются обстоятельства кибернападения

Москва, 29 января 2019, 12:26 — REGNUM  На фоне скандала с увольнением первого заместителя гендиректора компании «Росгеология»Руслана Горринга сайт холдинга подвергся массированной хакерской атаке. Об этом сообщили в «Росгеологии».

В настоящее время сайт госхолдинга недоступен, ведутся восстановительные работы, а также выясняются обстоятельства кибернападения.

Ранее стало известно, что глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин принял решение уволить Горринга после того, как в сеть попала видеозапись, на которой можно увидеть, как чиновник общается со своими подчиненными, обильно перемежая речь матерной бранью.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как в сети была опубликована скандальная видеозапись, гендиректору «Росгеологии» Роману Панову был объявлен выговор. В самой организации будет проведена проверка.

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Скандалы с участием чиновников
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