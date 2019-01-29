Вторник, 29 Января 2019 года
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СМИ: У штаб-квартиры сирийских террористов в Идлибе прогремел взрыв

Происшествия

О количестве жертв на данный момент не сообщается

Идлиб, Сирия, 29 января 2019, 12:26 — REGNUM  Штаб-квартира террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском городе Идлибе подверглась нападению террориста-смертника, сообщает со ссылкой на сирийскую оппозицию британское агентство Reuters.

По информации оппозиции, теракт совершила женщина. В результате нападения есть погибшие, но их количество на данный момент не указывается.

Напомним, как отмечают эксперты, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказавшись загнанными в угол, все чаще прибегают к использованию женщин в качестве смертниц в своих терактах.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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