СМИ: У штаб-квартиры сирийских террористов в Идлибе прогремел взрыв

Идлиб, Сирия, , 12:26 — REGNUM Штаб-квартира террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском городе Идлибе подверглась нападению террориста-смертника, сообщает со ссылкой на сирийскую оппозицию британское агентство Reuters.

По информации оппозиции, теракт совершила женщина. В результате нападения есть погибшие, но их количество на данный момент не указывается.

Напомним, как отмечают эксперты, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказавшись загнанными в угол, все чаще прибегают к использованию женщин в качестве смертниц в своих терактах.

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