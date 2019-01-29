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В Южной Корее произошел лесной пожар

Происшествия

ЧП произошло в районе Кёмундон, г. Кури

Кури, Южная Корея, 29 января 2019, 12:30 — REGNUM  28 января около 17:00 (по местному времени) на холме южнокорейской провинции Кёнгидо произошел лесной пожар, сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, ЧП произошло на одном из холмов в центре города, в районе Кёмундон, г. Кури. Известно, что из-за сильных порывов ветра дым могли наблюдать даже в пригороде столицы — г. Сеула. Кроме того из-за ветра не удалось задействовать вертолет.

В тушении лесного пожара приняло участие более 500 человек и 23 единиц техники. Огонь удалось потушить спустя 3 часа, в 20:30 (по местному времени).

На данный момент пожарные и органы правопорядка расследуют точную причину возникновения пожара.

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Лесные пожары
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