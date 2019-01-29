В Уганде домработница похитила ребенка

Мбале, Уганда, , 12:29 — REGNUM Полиция провинции Мбале разыскивает домработницу, которая скрылась вместе с трехлетним ребенком работодателей в городе Мбале. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Родители пропавшей Дарилин Лидии Мудува отец Мосес Майкл Муконе и мать Кэрол Мудува заявили об исчезновении в полицию 19 января. Они сообщают, что девочка пропала 18 января. 34-летняя домработница была из деревни Мирембе, где раньше жили родители ребенка.

«Мы знали семью нашей домработницы более 20 лет, и когда она пришла просить должность, мы без раздумываний согласились», — рассказала Кэрол Мудува.

Предстовитель полиции по области Элгон Роберт Тукеи сообщил, что полиция начала поисковую операцию.

«Нам удалось задержать мать и дядю подозреваемой, это поможет нам в расследовании», — добавил Тукеи.