Вторник, 29 Января 2019 года
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В Новокузнецке на рабочих «ЕВРАЗ ЗСМК» вылился расплавленный чугун

Происшествия

Пострадали три человека

Новокузнецк, Кемеровская область, 29 января 2019, 11:39 — REGNUM  В городе Новокузнецк в одном из цехов АО «Евраз Западно-Сибирский металлургический комбинат» произошло ЧП — на рабочих вылился расплавленный чугун, пострадали три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

«По предварительной информации, 26 января в доменном цеху предприятия проводились профилактические мероприятия по очистке желоба. Когда машинист на мостовом кране опускала чушку в желоб с чугуном, горячий сплав выплеснулся и попал в кабину машиниста и на двух рабочих. Произошло возгорание. Сработала сигнализация и спасатели ликвидировали пожар», — пояснили в ведомстве.

Трое пострадавших с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в ожоговое отделение городской больницы Новокузнецка. Всего в цехе работало пять человек.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Следователи запросили на предприятии техническую документацию и должностные инструкции, изучают технологический процесс работ. Также устанавливаются ответственные должностные лица и выясняется солюдались ли на предприятии правила техники безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Металлургия и металлообработка
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