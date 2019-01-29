Житель Краснодара убил отца и замуровал тело в стене

Краснодар, , 11:16 — REGNUM 26-летний житель Краснодара подозревается в убийстве своего отца. Преступление было совершено еще в 2017 году, однако дело возбуждено только сейчас — в конце декабря 2018 года были найдены останки убитого, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону

Мужчина проживал вместе с 53-летним отцом в частном доме по улице Бершанской. По версии следствия, 27 августа 2017 года между ними произошел бытовой конфликт, в результате которого сын задушил отца подушкой. Тело убитого он завернул в полиэтилен, спустил в подвал и заложил в стене кирпичами. Найти останки убитого удалось лишь спустя почти полтора года — 27 декабря 2018 года в ходе обысков были обнаружены мумифицированные останки мужчины.

Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Органами полиции в отношении мужчины расследуется также уголовное дело о незаконном обороте оружия — дело это планируют также передать в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в суд в Краснодаре было передано громкое дело в отношении так называемых «краснодарских каннибалов» — супругов, убивших и расчленивших случайную знакомую.

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