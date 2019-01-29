В Удмуртии у желавшей заработать на биткоинах пенсионерки украли 3 млн руб

Ижевск, , 11:05 — REGNUM В Удмуртии сотрудники полиции разыскивают мошенников, которых похитили у пенсионерки 3 млн рублей под предлогом получения заработка на инвестициях в биткоины, сообщает 29 января пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, 58-летняя жительница поселка Игра на одном из сайтов заполнила анкету на получение заработка, после чего ей позвонил неизвестный мужчина и предложил увеличить доход путем покупки биткоинов.

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После того как она перевела злоумышленникам 1 млн рублей, ей сообщили, что ее доход вырос в несколько раз, однако для получения всех денег ей необходимо перечислить еще 1 млн рублей. Однако и после этого женщину попросили еще несколько раз заплатить компании, для чего потерпевшая взяла несколько кредитов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленников, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году. Так, специалисты взяли за основу исследования 300 тыс. рублей, которые можно было бы вложить в один из 14 инвестиционных инструментов. Так, самым провальным стал биткоин — инвесторы потеряли в уходящем году 71,15% (или 213 464 рубля). Далее идут серебро, платина и золото — инвесторы потеряли 15,37%, 15,16% и 5,91% соответственно.

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