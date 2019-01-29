Лжетеррористы «облюбовали» Томскую область: серия «минирований» повторилась

Томск, , 10:58 — REGNUM В Томской области сегодня, 29 января, повторилась серия ложных сообщений о минированиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Электронные письма о «минировании» продолжают поступать в ряд учреждений региона. Их общее количество не уточняются. Сотрудники ФСБ и МВД проверяют каждый объект. По их данным, информация является ложной.

По словам замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, эти сообщения носят «провокационный характер».

«Мы обязательно реагируем на каждое сообщение, проводим весь комплекс мероприятий и одновременно устанавливаем организаторов этих провокаций», — прокомментировал Толстоносов.

Он заверил, что поводов для паники нет, сотрудники сферы безопасности «полностью контролируют ситуацию».

В полиции напомнили, что за ложные сообщения об акте терроризма предусмотрено наказание: штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лжетеррористы «атаковали» сибирские регионы 28 января. Сообщения о «минированиях» поступали в учреждения Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского края, Алтайского края, Республик Алтай и Хакасия.

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