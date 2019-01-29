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Из шахты в Донецкой области Украины эвакуируют горняков

Происшествия

Спасателям поступило сообщение о пожаре в шахте

Донецкая область, Украина, 29 января 2019, 10:47 — REGNUM  В Донецкой области, подконтрольной Украине, в шахте произошло задымление. По информации пресс-службы государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл в ночь на 29 января.

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После поступившего сообщения о пожаре на шахте «Северная» прибывшие на место спасатели выяснили, что открытого горения нет, однако произошло задымление, сообщает РИА Новости. Находившихся на тот момент в шахте горняков эвакуировали. Восемь человек были подняты на поверхность сразу, остальные трое позже.

По предварительным данным, причиной задымления стало короткое замыкание электродвигателя электроподъёмника.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 3018 года на шахте «Капитальная» в Донецкой области погиб один горнорабочий. Причиной стал обвал породы на глубине 840 м, который произошёл в шахте во время работы.

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