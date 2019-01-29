Директор филиала забайкальского лесхоза оказался «чёрным лесорубом»

Чита, , 10:43 — REGNUM Лесной «бизнес» теперь уже бывшего директора филиала лесхоза стал поводом для возбуждения уголовного дела в в Красночикойском районе Забайкалья. Как сообщает региональное ГУ МВД, в незаконной рубке деловой древесины на сумму свыше полутора миллионов рублей уличены также лесник и группа исполнителей.

По версии следствия, ныне заключённый под стражу житель Красного Чикоя на момент совершения преступления занимал должность директора филиала лесхоза. У него, а также задержанных с ним вместе лесничего и рабочих, имелись лишь законные основания на вырубку определенных деревьев с целью прореживания лесных насаждений. Однако в ходе разбирательств обнаружилась рубка почти 300 сосен и лиственниц, имеющих категорию деловой древесины. Ущерб, причиненный в результате незаконных действий, составил более 1 700 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Оперативно-розыскные и следственные мероприятия проведены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю, а подозреваемые в незаконной рубке установлены и задержаны при силовой поддержке Росгвардии.

«В Красночикойском районе по месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски. Изъята документация, представляющая интерес для следствия, а также грузовой автотранспорт, с помощью которого осуществлялась транспортировка древесины», — пояснили правоохранители.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году незаконной рубкой леса в Забайкалье промышлял также депутат думы городского округа «Город Петровск-Забайкальский». По данным следователей, группа «чёрных лесорубов», действовавшая на территории региона не один год, имела строгую иерархию. Депутат городской думы ею руководил, определяя места незаконных порубок, подыскивал для этого участников, контролировал сбыт незаконно заготовленной древесины и участвовал в распределении незаконно полученного преступного дохода.

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