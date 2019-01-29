Волна массовых эвакуаций докатилась до Оренбурга?

Оренбург, , 10:55 — REGNUM В Оренбурге здания министерства образования по ул. Постникова, а также и министерств соцразвития и здравоохранения по ул. Терешковой «заминированы». Территория объектов оцеплена, возле них дежурят полиция, пожарные, медики. Правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM достоверный источник, до Оренбурга докатилась волна сообщений об угрозе взрыва. Массовые эвакуации прошли уже более чем на 10 объектах. Здания, среди которых есть и школы, обследуют на наличие взрывчатых веществ.

Добавим, всплеск ложные сообщений о терактах начался с 25 января с востока России, затем он переместился в Сибирь. Сегодня, 29 января, волна достигла Прикамья и Оренбуржья.

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