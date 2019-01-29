Вторник, 29 Января 2019 года
10:44:10 МСК

Заказчик фотосессии в Москве отобрал у аниматора пуму

Происшествия

Инцидент произошёл в районе Северное Измайлово

Москва, 29 января 2019, 10:38 — REGNUM  В Москве задержан 22-летний заказчик фотосессии, который отобрал пуму у аниматора, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 29 января начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

Инцидент произошёл в районе Северное Измайлово. В одном из домов на 13-й Парковой улице, где должна была пройти фотосессия, заказчик мероприятия, применив насилие, отобрал у аниматора пуму по кличке Марсель. За возвращение животного он требовал денежные средства.

Пострадавший обратился в полицию, и подозреваемого задержали. Выяснилось, что аниматор должен похитителю животного более 100 тысяч рублей. Лжефотосессия и последующие события требовались, чтобы забрать долг.

Животное возвращено владельцу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Самоуправство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пума — хищник семейства кошачьих, обитающий в Северной и Южной Америке. За год одно животное употребляет около тысячи килограммов мяса. Случаи нападений на людей редки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Анимация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить