Заказчик фотосессии в Москве отобрал у аниматора пуму

Москва, , 10:38 — REGNUM В Москве задержан 22-летний заказчик фотосессии, который отобрал пуму у аниматора, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 29 января начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

Инцидент произошёл в районе Северное Измайлово. В одном из домов на 13-й Парковой улице, где должна была пройти фотосессия, заказчик мероприятия, применив насилие, отобрал у аниматора пуму по кличке Марсель. За возвращение животного он требовал денежные средства.

Пострадавший обратился в полицию, и подозреваемого задержали. Выяснилось, что аниматор должен похитителю животного более 100 тысяч рублей. Лжефотосессия и последующие события требовались, чтобы забрать долг.

Животное возвращено владельцу. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Самоуправство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пума — хищник семейства кошачьих, обитающий в Северной и Южной Америке. За год одно животное употребляет около тысячи килограммов мяса. Случаи нападений на людей редки.