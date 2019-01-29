Кто виновен во взрыве газа в Магнитогорске — опрос

Москва, , 10:38 — REGNUM Практически все жители России (98%) знают о трагедии в Магнитогорске, где в результате взрыва газа погибли люди. 61% опасаются, что аналогичная ситуация может случиться с ними или с близкими. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению большинства опрошенных (42%), в первую очередь ответственность за трагедию должны нести коммунальные службы и жильцы дома (35%). Местные органы самоуправления считают виновными в ЧП лишь 9%.

Причинами трагедии в Магнитогорске 74% граждан РФ назвали взрыв бытового газа, 44% — халатное обращение жителей с газовым оборудованием, 30% — неисправность газовых сетей придерживаются. К мнению о теракте склоняются 11% опрошенных.

Опрос проведен 10 января 2019 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области произошёл рано утром 31 декабря. После обрушения одного из подъездов десятиэтажки под завалами оказались десятки людей, 39 человек погибли.

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