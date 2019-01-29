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В Техасе ликвидированы двое участников перестрелки с полицией

Происшествия

Пятеро сотрудников полиции получили ранения

Хьюстон, США, 29 января 2019, 10:13 — REGNUM  В американском Хьюстоне (штат Техас) ликвидированы двое подозреваемых в нападении на полицейских. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Злоумышленники открыли огонь по правоохранителям, когда те прибыли в дом на юго-востоке Хьюстона. В полиции ранее получили информацию о продаже наркотиков в этом доме.

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В перестрелке пятеро сотрудников полиции были ранены. Всем им оказана медицинская помощь, состояние двоих оценивается как критическое.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в штате Калифорния по подозрению в убийстве полицейского был арестован нелегальный мигрант из Мексики. После совершения преступления он скрывался двое суток.

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