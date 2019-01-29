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Росморречфлот: на танкере «Маэстро» погас открытый огонь

Происшествия

Из-за вероятности горения внутри обследовать судно пока не представляется возможным

Москва, 29 января 2019, 10:02 — REGNUM  На сегодняшний день на загоревшемся ранее в Черном море танкере «Маэстро» прекратилось открытое горение, со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщает 29 января РБК.

В то же время из-за вероятности горения внутри обследовать судно пока не представляется возможным, подчеркнули в ведомстве.

«На «Канди» горение продолжается, достаточно большое. Мы орошаем оба прохода», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Росморречфлота.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в СКР уведомили, что пожар на танкерах «Канди» и «Маэстро» в Черном море произошел из-за нарушения правил безопасности при перегрузке топлива.

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