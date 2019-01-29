В Бердянске из-за аварии отключили от водоснабжения несколько районов

Бердянск, Украина, , 10:07 — REGNUM В городе Бердянск Запорожской области Украины произошла крупная авария на магистральном коллекторе, сообщил 28 января официальный сайт Запорожья.

Коррозия верхнего свода коллектора, который отводит 80% всех стоков города, привела к его обрушению сразу в четырёх местах.

Для ремонта 159 метров трубопровода коммунальщики отключили от водоснабжения несколько районов города. Воду жителям Бердянска возят машины государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Школы города закрыты.

О сроках ликвидации аварии не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 35% водопроводных труб Украины подлежат срочной замене. Общая длина аварийных труб на Украине составляет более 36 тыс. километров.

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