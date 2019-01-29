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В Таллине девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Происшествия

Троим пострадавшим потребовалась госпитализация

Таллин, 29 января 2019, 10:01 — REGNUM  Столкновение автобуса и грузового автомобиля произошло в Таллине. Пострадали девять человек, сообщает 29 января пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Авария случилась в районе Ласнамяэ, в районе пересечения улиц Пунане и Смуули. Грузовик Scania не уступил дорогу автобусу, перевозившему восемь пассажиров.

Травмы получили девять человек, включая водителя автобуса. Троим потребовалась госпитализация. У пятерых взрослых и одного ребенка — незначительные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января на юго-востоке Индии произошло ДТП со школьным автобусом, перевозившим 50 детей. Некоторые из них пострадали.

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