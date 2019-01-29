Смерть мальчика в бассейне спортшколы: в Чувашии назвали причины трагедии

Чебоксары, , 09:57 — REGNUM В Чувашии ушло в суд уголовное дело по факту смерти ребенка в бассейне спортивной школы. Обвинение по двум статьям предъявлено бывшему директору новочебоксарского спортивного учреждения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Перед судом предстанет бывший директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Новочебоксарска. Ему инкриминируют халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Кроме того, по материалам прокурорской проверки было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Дело расследовало следственное управление СКР по Чувашии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 17 ноября 2018 года, в день проведения единого дня здоровья. Мальчик пришёл в бассейн с отцом, который остался ждать его в холле. По данным следствия, во время плавания ребёнок ушёл под воду, это заметили посетители и попытались его спасти. Несмотря на помощь, ребёнок скончался.

«По версии следствия, с 3 мая 2017 года по 16 ноября 2018 года директор спортивной школы организовывал платные занятия в бассейне без надлежащего медицинского обеспечения и наблюдения за безопасностью проведения занятий и тренировок. Занятия проводились в отсутствии инструктора, не было спасательных средств», — говорят в надзорном ведомстве.

Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в Новочебоксарский городской суд.

Напомним, после трагедии суд удовлетворил иск о запрете эксплуатации бассейна до устранения нарушений. Кроме того, в отношении руководителя учреждения было возбуждено административное дело за нарушение требований технических регламентов. В адрес главы администрации Новочебоксарска внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения директор спортшколы был оштрафован на 20 тыс. рублей.

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