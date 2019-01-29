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В Волгоградской области из-за снега обрушилась крыша многоквартирного дома

Происшествия

По предварительным данным, никто не пострадал

Камышин, Волгоградская область, 29 января 2019, 09:50 — REGNUM  В поселке Мичуринский Волгоградской области из-за скопившегося снега обрушилась крыша многоквартирного дома. Это произошло утром 29 января. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В доме проживают 25 человек. Как сообщило РИА Новости, эвакуация жильцов не потребовалась.

«Дом 1963 года постройки, возможно, подгнили лаги, и крыша сложилась под тяжестью снега над первым подъездом. На чердаке никаких коммуникаций нет, дом продолжает отапливаться, газ и свет не отключали», — цитирует агентство замглавы администрации Камышинского района Волгоградской области Алексея Самсонова.

Сейчас специалисты обследуют здание, чтобы понять, можно ли восстановить кровлю.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в регионе уже несколько дней идет сильный снег. Как сообщили в региональной администрации, по данным на 29 января, в области идут работы по восстановлению электроснабжения в семи населенных пунктах. Оно было нарушено из-за сильного ветра и налипания мокрого снега. В зоне отключения живут около трех тысяч человек.

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Снегопады, метели, снежные бури
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