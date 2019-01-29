В Черном море прекратилось открытое горение одного из аварийных танкеров

Керчь, Крым, , 09:50 — REGNUM На танкере «Маэстро» в Черном море прекратилось открытое горение сжиженного газа. Об этом сообщает 29 января пресс-служба Росморречфлота.

Оба танкера — «Маэстро» и «Канди» — стоят на якоре в районе Керченского пролива. На первом пламени уже не видно, однако пока нельзя сказать, какова обстановка внутри судна. Второй танкер продолжает интенсивно гореть, работы по его тушению продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, два танкера сжиженного газа, шедшие под танзанийским флагом, загорелись в Керченском проливе вечером 21 января. Экипаж обоих судов состоял из 32 человек, спастись удалось только 12 из них. По версии следствия, ЧП случилось из нарушения правил безопасности при перекачке топлива.

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