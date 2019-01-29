Вторник, 29 Января 2019 года
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В Днепропетровской области на территории завода произошёл взрыв

Происшествия

Правоохранительные органы устанавливают его причину

Каменское, Украина, 29 января 2019, 09:53 — REGNUM  Вследствие взрыва на территории коксохимического завода в городе Каменское Днепропетровской области пострадали пять человек, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, сообщило 29 января информационное агентство «УНН».

"На территории ЧАО «Днепровский коксохимический завод» в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума», — сказано в сообщении.

Пять человек доставлены в больницу с ожогами в тяжёлом состоянии. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 200 кв. метров. Правоохранители устанавливают причину взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января 2019 г. на заводе «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковске возник пожар. Как установили эксперты, причиной пожара послужило нарушение правил техники безопасности.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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