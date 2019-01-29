Угрозы теракта: в Перми начались массовые эвакуации

Пермь, , 09:37 — REGNUM В Перми началась волна эвакуаций. Анонимные письма по электронной почте поступили в административные здания и учебные заведения города, сообщает издание «Местное время».

По данным СМИ, эвакуируют людей из административных зданий на улице Сибирская, 14 (департамент имущественных отношений), Ленина, 34 (управление жилищных отношений администрации города, ул. Газеты «Звезда» (управление здравоохранения горадминистрации). Также анонимные послания поступили в несколько школ. У зданий дежурят полиция, медики и пожарные.

Стоит отметить, что волна массовых эвакуаций из-за угроз взрывов прокатилась 25 января по восточной части России, 28 января — по Сибири. Все сообщения о потенциальных терактах оказались ложными.

Добавим, что осенью 2017 года Пермь захлестнули две волны ложных телефонных сообщений о терактах, что привело к массовым эвакуациям из торговых центров, учебных заведений, вокзалов, мэрии.

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