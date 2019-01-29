Шестеро сотрудников полиции убиты на севере Афганистана

Кабул, , 09:13 — REGNUM На севере Афганистана группа боевиков совершила нападение на контрольно-пропускные посты полиции. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в провинции Балх. По последним данным, в результате боестолкновения погибли шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще трое стражей порядка получили ранения.

Источники агентства отмечают, что за кровавой акцией стоят боевики террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Другие подробности пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января в одной из деревень уезда Тала-ва-Барфак афганской провинции Баглан прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.

Читайте также: Итальянские солдаты покинут Афганистан в течение года