В канализационной яме в Новгородской области утонул 8-летний ребёнок

п. Волот, Новгородская область, , 09:12 — REGNUM В посёлке Волот Новгородской области в открытой канализационной яме, заполненной водой, утонул 8-летний мальчик. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР, тело ребёнка было найдено 28 января, после того, как стало известно, что он не вернулся из школы домой.

По данному факту начата доследственная проверка.

«Следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию лиц, ответственных за установку, содержание и эксплуатацию канализационных систем», — отметили в ведомстве.

Сейчас место происшествия обследуется, тело ребёнка будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью выяснения точной причины смерти.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Псковской области 9-летний ребёнок погиб в заброшенном канализационном колодце недалеко от Пскова. После ЧП власти признали проблему открытых люков общегородской, занялись инвентаризацией заброшенных объектов и решением проблемного вопроса.

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