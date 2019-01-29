Пожар в Курганской области унёс жизни троих детей и их матери

р-н Юргамышский, Курганская область, , 09:08 — REGNUM В Юргамышском районе Курганской области вновь произошёл трагический пожар. На этот раз в огне погибла женщина и трое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Трагедия произошла 29 января 2019 года около двух часов ночи в частном жилом доме, расположенном в селе Горохово Юргамышского района. После тушения пожара обнаружены тела женщины 1981 г.р. и трёх малолетних детей 2013, 2014, 2017 г.р. Мужчине, также проживавшему в доме, удалось спастись.

На месте происшествия работает группа следователей отдела по особо важным делам. По данному факту СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Отметим, что это второй пожар в Юргамышском районе за три дня, жертвами которого стали дети.

В результате пожара в жилом частном доме в деревне Раздольное Юргамышского района 27 января погибли дети 2010, 2012, 2013 годов рождения. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области пожар унёс жизни троих детей