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В Москве неизвестные ограбили квартиру на 7 млн рублей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Москва, 29 января 2019, 09:07 — REGNUM  Неизвестные украли из квартиры на юго-западе Москвы деньги и украшения на общую сумму 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, днем 28 января в полицию обратился мужчина и заявил о краже. Полицейские выяснили, что двое неизвестных проникли в квартиру, вскрыли сейф и похитили 5 млн рублей наличными и ювелирные украшение, которые оцениваются в 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются, личности злоумышленников устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве полицейские установили и задержали подозреваемого в краже из квартиры, принадлежащей экс-губернатору Приморского края Сергею Дарькину. Общий ущерб составил 7,5 млн рублей. Были похищены 1.5 млн рублей из сейфа и ювелирные изделия.

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