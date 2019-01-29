Кому понадобилась поднимать волну телефонного терроризма в Сибири?

Москва, , 09:11 — REGNUM Сибирь вновь стала объектом телефонных террористов. Как и в 2017 году, массовые звонки о «минировании» получили десятки учреждений и торговых центров в республиках Алтай и Хакасия, Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях. Правда, по признанию психотерапевта, психолога-эксперта ЦПТР «Близкое сердце», члена Европейской ассоциации психотерапевтов и профессиональной психотерапевтической лиги Полины Шамрай, памятка 2015 года о детях, которые звонят из автоматов, предупреждая о взрыве в своей школе, чтоб на контрольную по математике не ходить — стала теперь не актуальна. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможные причины новой волны телефонного терроризма в России, она отметила:

«Во-первых, школьнику сложно найти телефон-автомат, а компьютерный звонок с неизвестного ip — трудоемкий процесс, и уже сейчас несложно вычисляется службами антитеррора ФСБ. И проще двойку по математике принести, чем устраивать себе такой экспириенс. А поскольку тенденции современного терроризма стали достаточно простыми — можно просто сесть в автомобиль и въехать в толпу людей, предварительно оставив предсмертное письмо, то террористы используют телефонные технологии как одно из действенных средств массовой социальной агрессии.

Телефонный терроризм ставит перед собой три основные задачи. Социальная — дестабилизация работы жизненно важных объектов, и как следствие недовольство населения всеми возможными социальными ограничениями — от налогов и пенсий до ругани в адрес власти и президента лично. Финансовая — телефонный террор, захвативший страну в сентябре-октябре 2017 года, нанес стране, по оценкам экспертов, ущерб на сумму больше 300 миллионов рублей.

Эмоциональная агрессия — спровоцированная паника в местах массовых скоплений людей несет за собой эмоциональные и физические потери вплоть до человеческих жертв. Сейчас, когда страна скорбела по жертвам декабрьских взрывов в Магнитогорске и Шахтах, самое время для массовых пугалок, особенно в тех дальних от центра регионах, как Хакасия, где, по мнению простого обывателя, власть только складывает бюджеты себе в карман.

Телефонный терроризм сейчас обусловлен уголовным наказанием — что не будет останавливать борцов за веру в «свободу и справедливость». Выгоден телефонный терроризм всем тем, кому важна дестабилизация России, — это и иностранные организации, занимающиеся агрессивной политикой по отношению к России, это и российские либеральные силы, это и так называемые спящие структуры. Каждое факельное шествие требует покупки спичек.

Соответственно, и террористические телефонные атаки — это в первую очередь финансовые вложения в дестабилизацию страны. В 2017 году, по сообщениям ФСБ РФ, были найдены исполнители телефонных звонков с предупреждениями — за границей России. Были ли это враги России, финансируемые мировыми террористическими организациями, — будет известно из грамотного расследования всех эпизодов, и покажет территориальные границы нынешних исполнителей.

Пугалки — на то и эффективны, поскольку совпадают с пропагандой либеральных настроений, которыми сейчас при российском кризисе элит и низкоэффективных чистках среди исполнительной власти в регионах можно расшевелить народ на бунты. В наших силах — включить мозг и своевременно информировать население о честных расследованиях данных преступлений (а телефонный терроризм — это 207-я статья УК РФ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, звонки и сообщения о якобы заминированных социальных объектах (медицинских, образовательных и административных учреждениях, а также бизнес-центрах) в последние дни были зарегистрированы преимущественно в крупных сибирских городах, таких как Кемерово, Барнаул, Новосибирск и некоторых других. Их источники пока не найдены, но в столице Алтайского края правоохранителям Барнаула удалось задержать мужчину, угрожавшего расстрелять учеников лицея №122.

Звонившим телефонным «стрелком» оказался нетрезвый 35-летний житель Барнаула. Задержали его в одном из питейных заведений. Не исключено, что на «терроризм» его подвигли многочисленные новости о «минировании» барнаульских учебных заведений.

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